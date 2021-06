Mannheimer Morgen Plus-Artikel Vielfalt - Rund 300 Teilnehmer am Sonntag zum Start auf dem Heidelberger Uniplatz erwartet Rad-Demo am Sonntag in Regenbogenfarben

Der SNP-Dome an der Speyerer Straße wurde Mittwochabend in Regenbogenfarben angeleuchtet und setzte damit ein Zeichen gegen Homophobie. © Philipp Rothe