Rad-Demo am Samstag in Regenbogenfarben

Heidelberg. Es bleibt bunt: Zur „Pride Rad-Demo“ werden am Sonntag, 27. Juni, rund 300 Teilnehmer und viele Regenbogenflaggen erwartet. Start der Kundgebung ist um 14 Uhr auf dem Universitätsplatz.

„Heidelqueer – ein Projekt von Progessives Heidelberg“ hat zu der Tour eingeladen. Überall in der Stadt laden Flugblätter dazu ein, Farbe gegen Intoleranz und für Vielfalt zu zeigen. Der Juni gilt als Pride-Monat, seit 1969 nach einer Razzia in der Christopher Street in Greenwich Village (New York) offener Widerstand schwuler Betroffener formierte. „Pride“ steht heute für das Gefühl, seine sexuelle Orientierung selbstbewusst zu leben. Als Symbol gilt weltweit die Regenbogenflagge.

Und die ist aktuell sichtbarer denn je: Wie unter anderem in Mannheim auch, leuchtete am Mittwochabend in Heidelberg manches Gebäude in Regenbogenfarben. So setzte auch der SNP-Dome ein Zeichen für Toleranz und gegen die umstrittene UEFA-Entscheidung, die Münchner Allianz-Arena zum EM-Spiel Deutschland-Ungarn ohne buntes Farbkleid zu lassen.

Den Veranstaltern der Demo indes reicht die Symbolik nicht: „Paar Tage die Regenbogen-Flagge zeigen, aber kein Queeres Zentrum – finde den Fehler...“ heißt es auf den Flugblättern. „Queer“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „quer, eigenartig“ und ist früher als Schimpfwort für Homosexuelle verwendet worden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird es mit positivem Stolz für Nicht-Heterosexuelle Menschen verwendet.

Welche Rolle Homosexualität in der Heidelberger Geschichte spielt, hat Gästeführer Steffen Schmid erforscht. Sein Wissen gibt er künftig bei einem zwei- beziehungsweise dreistündigen Altstadtrundgang unter dem Titel „Kreuz und queer durch Heidelberg“ weiter. Schmid schlägt den Bogen von der der Vorstellung queerer Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit – bis zum aktuellen queeren Leben. Er berichtet auch über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale und die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit. Infos und Termine unter www.queertour-heidelberg.de.

Start der "Pride Rad-Demo" ist um 14 Uhr auf dem Heidelberger Uniplatz. © miro

