Quote fast auf Niveau vor Pandemie

Heidelberg. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg hat fast wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Im April seien 14 600 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen – das sind 3000 weniger als im letzten Jahr. Damit liege die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent, hieß es am Dienstag von der Agentur für Arbeit.

Der Bestand an offenen Stellen hat sich zum Vorjahr zudem um 500 erhöht. Die meisten offenen Stellen sind mit 550 im Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet, darauf folgt der Einzelhandel mit 300 Stellen. Von den 3500 offenen Stellen sind 2400 für Fachkräfte ausgeschrieben – also für Menschen die eine Ausbildung oder ein Studium absolviert haben. „Das zeigt deutlich, welche Chancen der Arbeitsmarkt bietet und wie wichtig eine gute Ausbildung ist“, betonte Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Deshalb bieten wir Menschen und Betrieben eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten beim Thema Qualifizierung an.“

Praktikumswoche im Mai

Im Gesundheitswesen – wie in der Pflege – gibt es viele offene Stellen.

Der Fachkräftebedarf spiegelt sich auch bei den Ausbildungsstellen wieder. Von den 1700 offenen Ausbildungsplätzen sind 400 im Gesundheits- und Sozialwesen und 300 im Einzelhandel. Nach einer langen Phase, in der die Berufsorientierung wegen der Pandemie nur online stattgefunden hat, können wieder Praktika absolviert werden. „Ein Praktikum bietet die Möglichkeit den Traumberuf zu erproben und festzustellen, ob er auch tatsächlich zu einem passt. Oftmals findet man im Praktikum auch schon seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb“, fügte Pawlowski hinzu.

Daher habe die Berufsberatung der Agentur für Arbeit zusammen mit der Metropolregion Rhein-Neckar, der Industrie und Handelskammer Rhein-Neckar, Südwestmetall und der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald vom 16. bis 20. Mai für Schüler die Real Life Praktikumswoche organisiert, hieß es weiter. Den Jugendlichen stehen über 400 Praktikumsplätze zur Verfügung – das Spektrum reiche vom Automobilkaufmann bis zum Zerspanungsmechaniker. red