QueerTour in Heidelberg mit Altstadtrundgang anlässlich CSD in Mannheim

Heidelberg. Im Vorfeld des CSD Mannheim findet wieder eine QueerTour unter dem Motto „Kreuz und queer durch Heidelberg“ statt. Am Samstag, 13. August, um 11 Uhr können die „Rainbow City Heidelberg“und ihre Sehenswürdigkeiten und Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennengelernt werden. Die Themen reichen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit –, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt.

„Die Führung hat einen ernsten Hintergrund und soll zum Nachdenken anregen; aber auch viele humorvolle und ermutigenden Erzählungen sind eingeflossen“, verrät Steffen Schmid, Initiator der QueerTour.

Der Altstadtrundgang dauert etwa zwei Stunden, so dass die Teilnehmer pünktlich zum CSD in Mannheim sein können. Treffpunkt ist der Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen. Kostenbeteiligung nach eigenem Ermessen, die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Eine Anmeldung ist unter queertour-heidelberg@gmx.de erforderlich.