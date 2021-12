Queen-Show verlängert

Heidelberg. Seit Ende November heizt „Queen at the Castle” im Königssaal des Heidelberger Schlosses an jedem Wochenende mit Hits der legendären Kultband Queen ein. Nun wird die Show, für die es ein ausgeklügeltes Hygienekonzept gibt, bis Ende Januar verlängert.

„Wir sind überwältigt von der Resonanz der Gäste“, sagt Veranstalter und Schloss-Gastronom Martin Scharff: „An jedem Abend wird stehend applaudiert und wir bekommen auf allen Kanälen unfassbares Lob für diese Show.“ Bis zum Ende der Spielsaison wird er 3500 Gäste begrüßt haben. Mit den Zusatzterminen am 22. und 23. Januar haben nun weitere 360 Gäste Platz.

Valentin L. Findlings im Heidelberger Schloss. © Michaela Roßner

Für Begeisterungsstürme sorgt neben Findling allabendlich die Band von Andi Keller. „Musikalisch wie stimmlich auf höchstem Niveau und mit dieser umwerfenden Bühnenpräsenz wäre diese Show in jeder Metropole ebenso erfolgreich“, ist sich Scharff sicher. Illusionist Sos Junior zaubert zwischen den von Scharff kreierten Gängen überraschende Momente.

Der Veranstalter investierte in innovative Luftfilter und halbierte die Zahl der Gäste am Abend. „Erfreulicherweise haben nur wenige ihre Tickets aus Unsicherheit storniert. Stattdessen erleben wir einen richtigen Run seit den ersten Terminen. Die beste Werbung kommt immer noch über die Gäste, die schon da waren“, sagt Scharff.

Auch 30 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury bleibt seine Musik lebendig – wenn sie aus ganzem Herzen interpretiert wird. Beim Gourmet-Varieté „Queen at the Castle“, meistert Sänger Valentin Louis Findling diese Aufgabe bravourös.