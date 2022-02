Putzwoche findet erst im Herbst statt

Heidelberg. Herbst statt Frühjahr: Aufgrund der Corona-Pandemie kann auch im Jahr 2022 der stadtweite Heidelberger Frühjahrsputz nicht stattfinden. Die Stadt wird stattdessen zu einer Herbstputzwoche einladen, und zwar von Samstag, 8. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober.

Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg unterstützt jedoch Aktionen von Einzelpersonen oder Familien, die im März 2022 eine Putzaktion durchführen möchten, mit den notwendigen Materialien. Interessierte können sich per E-Mail an fruehjahrsputz@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221/5 82 99 99 (Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr) melden.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte sich die Stadt mit der Frühjahrsputzwoche an der jährlichen europaweiten Kampagne „Let’s clean up Europe“ beteiligt. Ziel ist es, europaweit ein Zeichen gegen herumliegenden Müll zu setzen und für das Thema zu sensibilisieren. An der stadtweiten Putzwoche hatten sich immer rund 4000 Menschen beteiligt und Wege, Plätze und Grünflächen in ihrer Stadt von Unrat gesäubert. Seit Beginn der Pandemie musste die beliebte Veranstaltung jedoch ausfallen. red

