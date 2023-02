Pussy Riot und Kim de l’Horizon beim Queer Festival Heidelberg angekündigt

Heidelberg. Das Queer Festival Heidelberg hat am Montag erste Headliner des Programms angekündigt. Wie die Veranstalter mitteilen, kommt am 15. Mai das russische Protestkollektiv Pussy Riot in den Karlstorbahnhof. „Die Politik in Russland gegenüber der queeren Community ist seit Jahren geprägt von Unterdrückung und Schikane. Inzwischen ist die Situation nicht nur für queere Menschen schlimmer als je zuvor. Umso wichtiger ist es uns, dem Protest eine Plattform zu bieten.“, sagen die Festivalleiter Martin J. V. Müller und Dominic Hauser.

Kim de l'Horizon im März in Heidelberg

Außerdem kündigten die Veranstalter eine Lesung von Kim de l’Horizon im Vorfeld des Festivals am 6. März an. De l’Horizon gewann im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis mit dem Buch „Blutbuch“.

Den ganzen Monat Mai zeigt das Queer Festival in Heidelberg Bildung und Kultur aus der LBGT-Community. Das Queer Festival Heidelberg startete 2009 als erstes Festival seiner Art in Deutschland. Das Festival ist nach eigenen Angaben eine Plattform für queere Kultur und ein Fest der Vielfalt und Toleranz. Jedes Jahr kommen rund 10 000 Besucher. Seit 2021 fördert die Stadt Heidelberg das Festival im Rahmen der „Rainbow City Heidelberg“.