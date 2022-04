Psychologische Psychotherapeutinnen protestieren für Tarifverhandlungen

Heidelberg. Viele Psychologische Psychotherapeutinnen in Ausbildung (PiAs) haben am Mittwoch am Uniklinikum Heidelberg protestiert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Gewerkschaft Verdi. Der Hintergrund: Am 16. März haben die Tarifverhandlungen für die PiAs an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg begonnen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 100 Beschäftigten eine Eingruppierung entsprechend ihrem Grundberuf als Psychologin und die Anwendung des Tarifvertrages Uniklinken Baden-Württemberg. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

„Die Psychologischen Psychotherapeutinnen in Ausbildung fühlen sich auch an der Uniklinik Heidelberg eher in Ausbeutung als in Ausbildung“, sagte Monika Neuner von Verdi Rhein-Neckar. In Heidelberg arbeiten derzeit etwa 30 Psychologinnen in Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten.

Zwei Drittel aller PiAs haben sich an der Aktion mit einem Foto von sich und einem Statement, warum sie die Eingruppierung in der E13 als Psychologin für ihre geleisteten Stunden fordern, beteiligt. Diese Fotos wurden bei der Kundgebung am Mittwoch zwischen die Bäume im Innenhof des Uniklinikums in der Voßstraße gehängt.

Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband sind am Donnerstag fortgeführt worden.



