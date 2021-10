Prozess gegen mutmaßlichen Tankstellenräuber in Heidelberg endet

Heidelberg. Er soll ein und dieselbe Tankstelle in Heidelberg fünf Mal überfallen haben. Seit Ende September muss sich ein 26-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Nun geht der Prozess offenbar dem Ende entgegen: Am Freitag sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten.

Am vierten Verhandlungstag zeichnete der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines das Bild einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten. Nach einer normalen Entwicklung in Kindheit und Jugend sowie Ausbildung habe er auffallend früh „privatisiert“: Nach einer Kündigung und einem Arbeitsgerichtsprozess, der mit einer Abfindung endete, ging der heute 26-Jährige keiner Beschäftigung mehr nach, lebte aber auf großen Fuß, vor allem auf Kosten seinen Eltern, die so an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten gebracht wurden.

Auf Gefühle Anderer habe der Angeklagte wenig Rücksicht genommen. Obwohl der arbeitslose Kfz-Mechatroniker immer wieder Kokain zu sich nahm und regelmäßig an Automaten spiele, sei weder eine Drogen- noch eine Spielsucht zu erkennen.