Prozess am Heidelberger Landgericht: Stieftochter sexuell missbraucht?

Heidelberg/Mannheim. Weil er die Stieftochter seiner Lebensgefährtin in zehn Fällen sexuell missbraucht haben soll, muss sich seit Montagmorgen ein 54-Jähriger vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Er schweigt zu den Vorwürfen. „Mein Mandant ist unschuldig“, gibt seine Verteidigerin zu Protokoll. Der sexuelle Missbrauch soll sich in den Jahren 2008 bis 2013 abgespielt haben. Zwei Mal ist der selbstständige Handwerker deswegen bereits verurteilt worden. In beiden Fällen war seine Anwältin in Revisionsverfahren erfolgreich und der Bundesgerichtshof kippte die Entscheidungen - wegen Formfehlern. Nun hat erneut die Beweisaufnahme begonnen. Ein Gutachter ist bestellt worden, um die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Geschädigten zu bewerten.

Dem Prozess gehen zwei Verurteilungen in den Jahren 2017 und 2019 voraus: Im ersten Verfahren war der Geschäftsmann vom Landgericht Mannheim zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Aussage des Opfers sei in der Urteilsbegründung lückenhaft wiedergegeben worden, gab das höchste Gericht zur Begründung an. Im Revisionsverfahren 2019 schrumpften die Richter die Haftstrafe auf drei Jahre. Auch dieses Urteil ging Verteidigerin Inga Berg mit einem Revisionsverfahren erfolgreich an: In der Anklageschrift war ein Rechenfehler gefunden worden - statt 14 waren 15 Taten genannt. Der Bundesgerichtshof verwies die Wiederaufnahme nun an die Jugendschutzkammer am Heidelberger Landgericht.