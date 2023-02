Protest gegen rechte Hetze

Das gleiche Bild wie Anfang November: Ein breites Bündnis mit Vertretern von CDU bis zu den Linken hat am Samstag in Oggersheim gegen Hass und rechte Hetze demonstriert. Bis zu 110 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben bei einer Kundgebung gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen Kameradschaft Rheinhessen mit 13 Teilnehmern auf einem benachbarten Platz. „Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen“, erklärten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Vertreter des Ortsbeirats. Die Versammlung verlief nach Polizeiangaben überwiegend friedlich und störungsfrei. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff in Oggersheim hatte die rechte Kameradschaft zu dem Aufmarsch aufgerufen. Der Prozess gegen einen 26-jährigen Somalier, der bei einem Messerangriff zwei Männer getötet und einen Mann schwer verletzt haben soll, beginnt am Freitag. ott

