Heidelberg. "Hände weg von unseren Feldern": Unter diesem Motto haben sich am Sonntagnachmittag im Heidelberger Süden gut 250 Menschen versammelt. An der Haltestelle "Rohrbach Süd" protestierten sie gegen die Pläne der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, zusätzlich zum Betriebshof in Bergheim eine dezentrale Straßenbahn-Abstellfläche zwischen Heidelberg und Leimen zu bauen. Dafür würden landwirtschaftliche Flächen, unter anderem eine Streuobstwiese, zerstört. Am 14. April soll im Haupt- und Finanzausschuss eine Vorentscheidung fallen, am 6. Mai ist das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Zusätzlich sind Bewohner von Rohrbach, Boxberg und Emmertsgrund entsetzt, dass vor 15 Jahren vermeintlich "begrabene" Pläne einer Erdgasleitung mitten durch die Weinberge offenbar wieder verfolgt werden. Schließlich sollen auch noch für das interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen Felder in Rohrbach und Kirchheim überbaut werden. "Nicht mit uns", drohen unter anderem Landwirte und Bewohner des Heidelberger Südens. In den vergangenen Jahrzehnten habe man - unter anderem für den Bau der Umgehungsstraße und das Gewerbegebiet Rohrbach Süd viele wertvolle Landwirtschafts- und Erholungsflächen verloren.

