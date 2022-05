Projektideen anmelden

Heidelberg. Gemeinsam anpacken und Projekte umsetzen: Das können Interessierte beim Freiwilligentag am 17. September in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen für den Aktionstag laufen bereits und die Anmeldung für Projektideen ist ab sofort unter www.wir-schaffen-was.de möglich. Anmelden können sich sowohl gemeinnützige Vereine als auch Initiativen. Voraussetzung ist für die Projektidee, dass sie gemeinnützig ist und innerhalb eines Tages umgesetzt werden kann.

„Die Stadt Heidelberg und die FreiwilligenAgentur möchten insbesondere Projektideen anregen, die die Inklusion fördern – also Projekte mit und für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen“, heißt es in der Pressemeldung. Die FreiwilligenAgentur berät außerdem bei der Umsetzung von Projektideen. Und wer im September beim Freiwilligentag mithelfen möchte, kann sich ebenfalls online als Helfer oder Helferin registrieren. vs