Professionelle Hilfe für belastete Seelen per Telefon geht weiter

Heidelberg. Egal ob ausgeraubt, bedroht, belästigt oder betrogen: Was passiert eigentlich mit denjenigen, die Opfer oder Zeuge von Straftaten, Unfällen oder Suizid geworden sind – aber die Eindrücke auch später nicht mehr loswerden? Professionelle Hilfe finden indirekte und direkte Betroffene, die hoch belastende Ereignisse erlebt haben, bei der Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung (Beko) Rhein-Neckar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese hat zwar einen sperrigen Namen, aber ihr Angebot ist dafür niederschwellig, kostenlos, anonym und für alle, die sich nach einem Vorfall psychisch belastet fühlen. „Die Beratung ist nicht nur für direkte Betroffene da. Sondern auch für Angehörige, Augenzeugen, Ersthelfende, Nachbarn oder Fachkräfte. Auch sie fühlen sich belastet, werde aber oft übersehen“, sagt Beko-Leiterin Angelika Treibel.

Anlaufstelle für Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar Gestartet im März 2019 als zweijähriges Pilotprojekt, ist die Beko eine bedingungslose Anlaufstelle für alle, die von hoch belastenden Ereignisse betroffen sind. 58 Prozent der Klienten sind direkt vom Ereignis betroffen, 20 Prozent sind indirekte Betroffene, wie etwa Angehörige, Partner oder Kollegen. Nach dem „Hausarzt-Prinzip“ können sich Betroffene jederzeit und erneut anmelden und werden individuell beim Bewältigungsprozess unterstützt. Telefonische Sprechzeiten: montags und freitags 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr. Kontakt: 06221-7392116 oder per Mail an beko-rn@awo-heidelberg.de. lia

Die Diplompsychologin führt die Beratungen der Fachstelle durch, die vor zwei Jahren als Pilotprojekt an den Start gegangen ist. Zwar ist die Finanzierung bislang durch die Unterstützung der Städte Heidelberg und Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis mit je 25 000 Euro jährlich bis März 2023 gesichert. Ob die Beko in Zukunft dauerhaft bestehen bleiben kann, ist aber noch offen. Zwar hatte sich der Heidelberger Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der die Trägerschaft übernommen hat, bereits für eine langfristige Förderung vom Land stark gemacht. Bislang aber ohne Erfolg.

Für die feste Einrichtung spricht sich auch das Polizeipräsidium Mannheim aus, das gleichzeitig Kooperationspartner und Schnittstelle ist: „Oft stehen die Täter im Mittelpunkt. Deshalb ist es unsere Aufgabe, einen Schwerpunkt auf den Schutz der Opfer zu legen. Die Beko Rhein-Neckar hat in kurzer Zeit unseren Opferschutz ergänzt und würde uns fehlen, falls sie nicht fortgeführt wird. Denn sie ist auch für Polizisten eine Entlastung“, erklärt Polizeipräsident Siegfried Kollmar. Die Idee dazu ist in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium und der Kriminalprävention entstanden, berichtet Opferschutzkoordinatorin Tanja Kramper: Auch weil Polizisten nicht selten das Gefühl hatten, dass Opfer von Straftaten wie Einbrüchen oder Trickbetrug über die polizeilichen Ermittlungen hinaus weiter Hilfe brauchen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Etwa dann, wenn man sich nach einem Einbruch Zuhause nicht mehr sicher fühlt oder die Familie nicht versteht, warum man auf einen Heiratsschwindler im Internet hereingefallen ist. Mittlerweile können die Beamten diese Menschen an die Beko vermitteln. Über das einzigartige Angebot in Baden-Württemberg zieht Treibel eine erste positive Bilanz, und auch die AWO vermeldet eine starke Nachfrage des Angebots wegen der Einsamkeit während der Pandemie. Bislang hat Treibel 235 Fälle beraten – das sind zehn Fälle pro Monat. Die große Mehrheit bevorzugt das Gespräch am Telefon und wohnt im Rhein-Neckar-Kreis.

Belastung soll verringert werden

Zwar sei kein Fall wie der andere. Am häufigsten dreht sich die Beratung um Erlebnisse mit Kriminalität (60 Prozent): Die meisten berichten von Gewalt im sozialen Nahraum, dazu zählt Treibel auch Körperverletzung in der Familie. 16 Prozent der Betroffenen belasten sexuelle Grenzüberschreitung. Trotzdem reiche bei über 50 Prozent der Fälle ein einziges Gespräch aus, um die Leiden der Anrufenden zu lindern. Dabei werden Strategien besprochen oder es wird an weitere Fachstellen vermittelt. „Die Beratung ist keine Therapie, sondern soll verhindern, dass die Belastung immer größer wird“, klärt die Beko-Leiterin auf.

Wo die Anrufenden vor dem Start des Pilotprojekts Hilfe gefunden haben? „Manche sind zum Hausarzt gegangen oder in der Psychotherapie gelandet. Diese Menschen muss man individuell auffangen. Diese Lücke schließt die Beko“, sagt Kramper.