Heidelberg. Verbote, Krawall, Entgleisungen: Die Verfasste Studierendenschaft verurteilt in einer Pressemitteilung die Eskalation auf der Neckarwiese und die daraufhin verhängten Sperrzeiten. „Zugleich fordern wir die Stadt Heidelberg dazu auf, das Problem strukturell anzugehen, die Belange junger Menschen endlich ernst zu nehmen, die Einschränkungen aufzuheben und die Neckarvorlandsatzung nicht zu verschärfen“, teilt Michèle Pfister, Referentin für Kommunales und Verkehr, mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Belange werden, wie schon bei den Klimaprotesten durch ,Fridays for Future’, ignoriert“, betont die Studentin. Dabei gehe es auch um grundlegende Freiheitsrechte. „Wir haben uns während der Lockdowns oft über die Vorschriften hinaus eingeschränkt, um die Gesundheit anderer zu schützen“, betont Pfister weiter. Nun würden Studierende und andere junge Erwachsene als „Säufer“ und „Randalierer“ dargestellt, denen es nur um Krawall und Besäufnis gehe. Es gebe in Heidelberg keine mit der Neckarwiese vergleichbaren, nicht-kommerziellen Freiräume. Die Forderung an die Stadt lautet, Einschränkungen aufzuheben und die Neckarvorlandsatzung nicht zu verschärfen. Stattdessen müsste die Stadt das Problem „strukturell angehen“.

Der Verfasste Studierendenrat verweist auf den Heidelberger Kriminologen Christian Laue, der auch in einem Interview mit dieser Redaktion Stellung bezogen hat. Laue hatte bei der Analyse der Krawallgeschehen in Stuttgart und Heidelberg beobachtet, dass sich nach Kontrollen Einzelner größere Gruppen mit den Jugendlichen solidarisiert hätten. So seien die Eskalationen entstanden. Ohne Polizeikräfte, so seine These, wäre das nicht passiert. miro