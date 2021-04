Mannheimer Morgen Plus-Artikel Adel - Der verstorbene Gemahl der britischen Königin ist 1979 zu Besuch in Heidelberg / In den 1950er Jahren zur Jagd im Neckartal Prinz Philips Spuren in der Region

1979 im Sportinstitut Heidelberg (v. l.): Dozentin Siggi Adam, Sportbundchef Willi Weyer, Stadträtin Beate Weber, Prinz Philip, Institutsdirektor Hermann Rieder. © Stadt