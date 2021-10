Preis gegen das Vergessen

Heidelberg. Ein neuer Schülerwettbewerb soll dazu beitragen, Vorbehalte gegenüber dem Judentum und jüdischen Deutschen abzubauen. Der Leo-Trepp-Schülerpreis soll auch Jugendliche in Baden-Württemberg motivieren, sich mit jüdischem Leben auseinanderzusetzen, sagte Gunda Trepp, Initiatorin des Preises sowie Vorsitzende der Leo-Trepp-Stiftung am Dienstag in der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Nur das Wissen über jüdische Menschen, ihre Geschichte, Ethik und Religion könne Stereotypen und Antisemitismus etwas entgegensetzen. Der Preis ist nach dem in Mainz geborenen Rabbiner und Gelehrten Leo Trepp (1913-2010) benannt.

Unterstützt von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HfJS), deren Lehrende in Jury und Kuratorium der Leo-Trepp-Stiftung vertreten sind, wird der Preis im Jahr 2022 das erste Mal verliehen. Zur Teilnahme an dem Wettbewerb aufgerufen sind Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen neun und zehn aller Schularten in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. Für den Wettbewerb zum Thema „Lebendiges Judentum in Deutschland“ können sowohl Arbeiten ganzer Schulklassen als auch kleinerer Arbeitsgruppen bis 31. Januar 2022 eingereicht werden. Erster Preis ist eine dreitägige Reise nach Berlin.

Großes Engagement

Leo Trepp war seit 1936 Landesrabbiner in Oldenburg. Den Holocaust überlebte er, weil ihm 1938 vor Beginn der Deportationen noch die Ausreise nach Großbritannien gelang. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Trepp in den USA zu einem international renommierten jüdischen Theologen und zu einem Vorkämpfer für die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen.

Als letzter überlebender deutscher Rabbiner aus der Vorkriegszeit reiste er selbst im hohen Alter von über 90 Jahren noch regelmäßig nach Deutschland. Für sein Engagement erhielt er eine Vielzahl von Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. epd

