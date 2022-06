Präriehunde im Zoo haben Nachwuchs

Heidelberg. Besucherinnen und Besucher des Heidelberger Zoos können bei den sommerlichen Temperaturen dem Nachwuchs der Präriehunde beim Spielen zusehen. Die Tierpfleger haben in diesem Jahr bereits elf Jungtiere gesichtet, teilt der Zoo mit. Es könne allerdings auch sein, dass es weitere Tiere gibt, die sich noch im Tunnelsystem der nordamerikanischen Erdhörnchen aufhalten.

„Elf Jungtiere in diesem Jahr sind richtig viel. Es kann aber durchaus sein, dass in den Höhlen weitere Jungtiere leben, die wir noch nicht gesehen haben“, erklärt Revierleiter Norman Hänel. Bereits im Frühling kommen die Kleinen in der unterirdischen Höhle zur Welt. Kurz nach der Geburt wiegen sie nur 15 Gramm, sind blind und nackt und müssen von ihrer Mutter „intensiv umsorgt“ werden, heißt es.

Sofort mitten im Geschehen

Erst nach fünf bis sechs Wochen sei der Nachwuchs groß und stark genug, um sich an der Oberfläche zu zeigen – dann aber sofort mit vollem Einsatz. Geht es ums Spielen, zwischen den Erwachsenen hin- und herzurennen oder ums Essen: „Die Jungtiere mischen die Kolonie gehörig auf“, heißt es vom Zoo.

„Etwa alle zwei Tage bringen wir Laub auf die Anlage. Dann treffen sich dort sowohl die Jungen als auch die Erwachsenen und knabbern genüsslich an Rinde, Ästen und Laub – quasi ein Familienessen“, sagt Hänel. Das Laub fressen die Tiere am liebsten, wenn es bereits trocken und damit besonders knusprig ist.

Die tagaktiven Nager bieten für alle Besucherinnen und Besucher etwas zum Zugucken, erklärt der Tiergarten: „Neugierig rennt ein Teil der kleinen Nagetiere über die Anlage, während andere an einem neuen Loch buddeln, wieder andere miteinander spielen und der Rest der Präriehund-Kolonie einfach nur faul in der Sonne liegt.“ Ob es neben den elf Jungtieren weitere gibt, wird sich bald herausstellen. jpp