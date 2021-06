Prägender Neubau an der Kurfürsten-Anlage

Heidelberg. Die Planungen an der Heidelberger Kurfürsten-Anlage werden konkret: Wo jetzt noch das inzwischen geschlossene Bauhaus steht, errichtet der Mannheimer Projektentwickler Diringer & Scheidel nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren ein teils bis zu sechsgeschossiges Gebäude, das Platz für Büros (3500 Quadratmeter), ein Ärztehaus (1350 Quadratmeter) und für Handel und Gastronomie (5500 Quadratmeter) bietet – vor allem aber für Wohnungen (10 800 Quadratmeter). Jetzt haben Bauherr, Architekturbüro und Landschaftsplaner das Projekt dem Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt. Dieser besteht aus fünf unabhängigen Sachverständigen aus den Gebieten Städtebau, Architektur, Landschaftsplanung und Denkmalpflege und beschäftigt sich mit Bauvorhaben von stadtbildprägender Bedeutung.

AdUnit urban-intext1

Mit blocher partners hat das Mannheimer Unternehmen ein bekanntes Architekturbüro beauftragt, das unter anderem mit der Realisierung des Stadtquartiers Q 6 Q 7 in Mannheim beauftragt war. Das Projekt an der Kurfürsten-Anlage soll sich zwischen der durchgängigen Allee vom Hauptbahnhof zum Adenauerplatz und der Bahnhofstraße einfügen und mit zwei Gebäuden eine durchdachte Nord-Süd-Verbindung von der Weststadt bis zum Neckar ermöglichen. Das das L-förmige Gebäude in Nachbarschaft zum Gericht soll in dunklem Rot entstehen, das Nachbargebäude zum Hotel hin in Ocker- und Beige-Tönen. Der Abriss des jetzigen Objekts ist für Herbst vorgesehen, die Fertigstellung des neuen Baus für Ende 2026. Über die Entstehungskosten wurde noch nichts bekannt. sal