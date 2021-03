Heidelberg. In drei Jahren hat das Projekt „Sicher in Heidelberg“ zum Rückgang der Straftaten beigetragen. Davon ist der Stuttgarter Innenminister Thomas Strobl überzeugt. So ist die Kriminalität in der Stadt um 18 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Taschendiebstähle ging im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent auf 183 Fälle zurück.

„Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtverwaltung ist es uns gelungen, die Sicherheit in Heidelberg dauerhaft zu erhöhen. Als Stadt haben wir unseren Beitrag zur Sicherheitspartnerschaft geleistet – etwa mit der massiven Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes auf 23 Stellen bei 160 000 Einwohnern. Ein solches Verhältnis ist einmalig in Baden-Württemberg“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner. red