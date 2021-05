Poser, Randalierer und alkoholisierte Jugendliche halten Polizisten auf Trab

Heidelberg. In der vergangenen Nacht hatte die Polizei allerhand zu tun: Randalierer, Poser und alkoholisierte Jugendliche hielten die Beamten im Bereich der Heidelberger Neckarwiese und dem Bismarckplatz auf Trab. Nach den nächtlichen Ausschreitungen an Pfingsten überwachte die Polizei das seit dem 27. Mai erneut geltende, nächtliche Aufenthaltsverbot, das am Freitag zwischen 21 und 6 Uhr galt. Im Einsatz war eine Vielzahl an Polizeibeamten.

Wegen des guten Wetters waren laut Polizei bereits am Freitagnachmittag viele Menschen in der Studentenstadt und auf der Neckarwiese unterwegs. Die Stimmung sei anfänglich noch gelassen und friedlich gewesen. Die Besucher hätten sich überwiegend verständnisvoll gezeigt und die Örtlichkeiten auf Bitten der Beamten pünktlich verlassen. Doch die Ruhe sollte nicht lange anhalten: Gegen Mitternacht meldeten Anwohner im Bereich des Philosophenwegs mehrere Gruppen mit etwa 20 bis 30 Personen. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchteten sie in ein angrenzendes Waldgebiet. Am Bismarckplatz ein kritischeres Bild: Dort versammelte sich laut Polizei eine größere Anzahl alkoholisierter und streitsuchender Jugendlicher. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Es kam zu mehreren Auseinandersetzungen und insgesamt drei Körperverletzungsdelikten zwischen einzelnen Personen. Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen, so dass sich schließlich auch der Bismarckplatz in den frühen Morgenstunden leerte.

An einer zur Sofienstraße gerichteten Gebäudefassade entstand zudem ein Sachschaden. Hier wurde mit einem unbekannten Gegenstand das Schaufenster eines Einkaufsgeschäfts beschädigt. Bei der Fahndung wurden die Täter jedoch gefunden, gegen sie wird nun ermittelt. Gegen 1 Uhr beschädigten Jugendliche im Bereich der Bergheimer Straße insgesamt fünf Fahrzeuge, indem sie Spiegel abtraten oder den Lack zerkratzen. Gegen sie wird nun ebenfalls ermittelt.

Neben den allgemeinen Überwachungsmaßnahmen wurde ein besonderes Augenmerk auch auf Ruhestörungen und Lärmbelästigungen durch Poser gelegt. Nachdem sich ab 21.20 Uhr die Anzahl an hochmotorisierten Fahrzeugen im Bereich der Uferstraße langsam erhöhte, wurde der Bereich für etwa eine Stunde für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Gegen 23.50 Uhr wurde am Bismarckplatz ein Korso mit rund 30 hochmotorisierten Fahrzeugen festgestellt

und angehalten. Alle Fahrzeugführer wurden kontrolliert und erhielten umgehend einen Platzverweis für das gesamte Stadtgebiet Heidelberg.

Die Bilanz

Über 160 kontrollierte Personen und rund 50 Fahrzeuge. 106 Personen wurde noch in der Nacht ein Platzverweis für das Stadtgebiet Heidelberg erteilt. Neben den drei Körperverletzungsdelikten, der Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe sowie den fünf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen wurde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch das Mitführen eines Einhandmessers festgestellt. Zwei weitere Strafanzeigen werden wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten gefertigt. In vier Fällen gelangten Fahrzeugführer wegen unnötiger Lärmbelästigung zur Anzeige. In drei Fällen wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis bereits erloschen ist, weshalb ebenfalls eine Anzeige vorgelegt wird. Während in fünf Fällen ein Mängelbericht ausgestellt wurde, wurde der Betrieb eines Fahrzeugs in einem speziellen Fall gänzlich untersagt. Eine weitere Person gelangt zudem wegen Urinierens in der Öffentlichkeit ebenfalls zur Anzeige.

Aufenthaltsverbot greift ab dem heutigen Samstag erst ab 22 Uhr

Das Polizeipräsidium Mannheim ist auch in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag im Einsatz und wird die Einhaltung der Allgemeinverfügung zum Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese konsequent überwachen. Ab Samstag, 29. Mai, gibt es jedoch laut Stadt eine Änderung bei der Anfangszeit des Aufenthaltsverbots: Da die Stadt Heidelberg den zweiten Öffnungsschritt nach der Corona-Verordnung des Landes machen darf, beginnt das Verbot eine Stunde später, greift also ab 22 Uhr. Grund: Der zeitliche Beginn des Aufenthaltsverbots orientiert sich an den Schließzeiten für die Gastronomie. Der Geltungsbereich geht von der Ernst-Walz-Brücke bis 500 Meter östlich der Theodor-Heuss-Brücke und umfasst auch die Kastanienallee.

