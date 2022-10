Polizisten in Heidelberg mit Axt und Messern bedroht - 19-Jähriger in Haft

Heidelberg. Ein 19-Jähriger soll am Donnerstag in Heidelberg mehrere Polizisten mit Messer und Axt bedroht haben. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium gemeinsam mitteilen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Am Donnerstagabend hatte ein Passant die Polizei gerufen, nachdem er in Heidelberg-Kirchheim von einem Mann angesprochen worden war, der eine Axt unter seiner Jacke trug. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Kirchheimer Friedhof.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann gegen 20.45 Uhr auf dem Friedhofsgelände angetroffen werden. Die Beamten erkannten ein Küchenmesser in jeder Hand und forderten ihn auf, die Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Dem kam der 19-Jährige nicht nach, sondern führte mit den Messern Schleifbewegungen in Richtung der Polizisten aus.

Nachdem die Beamten dem Verdächtigen nunmehr den Schusswaffengebrauch angedroht hatten, ließ er die Messer fallen, zog eine Axt hervor und hielt diese drohend in seiner Hand. In einem günstigen Moment konnte der 19-Jährige durch den Einsatz eines Polizeihundes überwältigt worden. Der Beschuldigte erlitt eine leichte Bissverletzung am Bein.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann beschuldigt wird, im Juni eine gefährliche Körperverletzung und im August eine Sachbeschädigung begangen zu haben. Nach Eröffnung und Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.