Polizisten geschlagen

Heidelberg. Insgesamt fünf Polizeibeamte waren nötig, um einen aggressiven, stark betrunkenen Mann zu bändigen. Wie die Polizei mitteilte, sollte der 29-Jährige am Mittwochabend in der Uferstraße direkt an der Neckarwiese von drei Beamten, die sich auf „Corona-Streife“ befanden, kontrolliert werden. Was anfänglich noch entspannt mit einem Alkoholtest, der einen Wert von über zwei Promille ergab, begann, schlug plötzlich in Aggressivität um.

AdUnit urban-intext1

Da der Mann offenbar seine Personalien nicht mehr artikulieren konnte, aber keine Ausweispapiere vorzeigen wollte, sollte er danach durchsucht werden. Da er dazu festgehalten werden musste, setzte sich der 29-Jährige vehement zur Wehr und schlug und trat plötzlich um sich. Der laut Polizei „wie entfesselt wirkende Mann“ konnte nur mit Unterstützung zwei weiterer Beamte gebändigt und dem Rettungsdienst übergeben werden, der ihn zur Untersuchung in eine Klinik brachte. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht. her