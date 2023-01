Polizeibeamter bei Versammlung in Heidelberg leicht verletzt

Heidelberg. Bei einer Versammlung in der Heidelberger Innenstadt ist am Mittwochabend ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde zuvor versucht, eine polizeiliche Absperrung zu durchbrechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst hatten in der Innenstadt zwei genehmigte Versammlungen stattgefunden. Eine Versammlung am Bismarckplatz wurde bereits nach kurzer Dauer wieder als beendet erklärt. In der Folge kam es bei der zweiten Versammlung, einem Aufzug über die Poststraße in Richtung Marktplatz, immer wieder zu Störungen und Blockaden durch sich vor dem Aufzug bildende Spontanversammlungen.

Dabei wurde auch versucht eine polizeiliche Absperrung zu durchbrechen, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Bei der folgenden Abschlusskundgebung am Marktplatz kam es zu verbalen Störungen.