Polizei verhängt Platzverweise

Heidelberg/Rhein-Neckar. Hochbetrieb herrschte aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen auch an diesem Wochenende wieder in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Viele Gaststätten haben die Fußballspiele der Europameisterschaft übertragen und sorgten dadurch für großen Zulauf. Wie die Polizei am Montag in ihrer Bilanz vom Wochenende mitteilte, seien insbesondere die beliebten und bekannten Treffpunkte – wie die Heidelberger Altstadt und die Neckarwiese in Heidelberg – gut besucht gewesen. Auch in den Außengastronomiebetrieben, vor allem im Bereich der Altstadt in Heidelberg, habe am Freitag- und Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden Hochbetrieb geherrscht, so die Polizei.

Dichtes Gedränge in Altstadt

Nachdem die Neckarwiese bereits am Freitagabend wegen zunehmender Aggressivität der dort Feiernden geräumt wurde (wir berichteten), mussten auch in der Nacht auf Sonntag Platzverweise ausgesprochen werden. Zuerst gingen die Beamten gegen eine Gruppe von rund 40 Personen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke vor, weil „diese der mehrmaligen Aufforderung, die mitgeführte Musikanlage leiser zu stellen, nicht nachgekommen waren“. Gegen ein Uhr nachts sei dann der letzten Gruppe auf der Neckarwiese ein Platzverweis erteilt worden, danach leerte sich die Örtlichkeit.

Auch die Altstadt sei in der Nacht auf Sonntag mit rund 3000 bis 5000 Personen ebenfalls stark und dicht gedrängt besucht gewesen. her