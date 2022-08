Polizei sucht Räuber

Heidelberg. Nach dem Überfall in einem Gartengrundstück Ende Juli hat die Polizei ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Der gesuchte Mann habe sich nachts Zutritt auf ein Privatgrundstück zwischen der Tiergartenstraße und dem Mittelfeldweg verschafft. Dort habe er einen schlafenden 18-Jährigen überrascht, der sich auf dem Grundstück aufhielt. Der Tatverdächtige haben den jungen Mann ausgeraubt und dabei schwer verletzt.

Die Ermittler der Polizei erhoffen sich mit der Veröffentlichung des Fahndungsfotos weitere Hinweise zum Mann. Dieser sei männlich, circa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er habe einen sonnengebräunten Teint und schwarze kurze Haare. In der Nacht des Überfalls habe er eine lange dunkle Hose, ein T-Shirt und einen Rucksack getragen. Außerdem soll der Tatverdächtige einen auffällig langen Vollbart gehabt haben. Zeugenhinweise an Telefon 0621/174 44 44. vs (Bild: Polizei)