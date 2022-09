Polizei nimmt Autoaufbrecher in Heidelberg fest – Mittäter noch auf der Flucht

Heidelberg. Die Polizei hat am späten Montagabend einen Autoaufbrecher in Heidelberg-Weststadt in der Tatortnähe festnehmen können. Wie die Polizei berichtet, sei dies einem Zeugen und dessen sehr guter Täterbeschreibung zu verdanken: Der Mann hatte kurz nach 23 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer an und in einem Auto zu schaffen machten, das in der Endemannstraße geparkt war. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie und trennten sich während ihrer Flucht. Die Polizei nahm einen 27-jährigen, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen exakt zutraf in der Zähringer Straße vorläufig fest. Die anderen konnten unerkannt entkommen. Der 27-Jährige wurde nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun weiter, ebenfalls, ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde.

