Polizei nimmt 23-Jährigen in Heidelberg wegen tätlichen Angriffs auf mehrere Beamte vorläufig fest

Heidelberg. Ein alkoholisierter 23-jähriger Mann hat beim Transport zum Polizeirevier zwei Polizeibeamten Kopfstöße in den Unterleib versetzt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Mann in der Nacht zum Samstag an der Alten Brücke fest. Zunächst hatte der Täter gegen ein Dienstfahrzeug des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg getreten, dann die Beamten beleidigt und schließlich einen Beamten des Kommunalen Ordnungsdienstes körperlich angegriffen hatte.

Der alkoholisierte 23-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme mit körperlicher Gewalt. Mit angelegten Handschellen wurde er zum Streifenwagen gebracht. Während seines Transports zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte beleidigte er die Polizeibeamten massiv und versetzte zwei Beamten jeweils einen Kopfstoß in den Unterleib. Dem aggressiven Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen und nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde der junge Mann entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.