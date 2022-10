Polizei hat Zweifel an Unfall in Heidelberg

Heidelberg.

Zwei Männer haben am vergangenen Mittwoch einen Unfall in der Römerstraße in Heidelberg gebaut und behaupten, ein anderes Fahrzeug hätte den Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hat sie große Zweifel an der Unfallschilderung.

Nachts, gegen 1 Uhr, überfuhr angeblich ein unbekanntes Auto in der Lessingstraße eine rote Ampel und bog in die Römerstraße in Richtung Südstadt ab. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Audi mit Münchner Kennzeichen (M - KR...) fuhr auf der Franz-Knauff-Straße und bog ebenfalls in die Römerstraße in Fahrtrichtung Südstadt ab. Der mutmaßliche unbekannte Pkw-Fahrer überholte in der Römerstraße angeblich den Audi und schnitt ihn. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 24-Jährige nach rechts aus und kam mit seinem Fahrzeugrad gegen den Bordstein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto. Das neuwertige Mietfahrzeug des Mannes wurde durch den Unfall erheblich an der Front und der Beifahrerseite beschädigt. Beide Felgen wurden stark beschädigt und das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der mutmaßliche Unfallverursacher verschwand angeblich, ohne anzuhalten.

Derzeit hat die Polizei erheblichen Zweifel, an den Schilderungen der beiden Fahrzeuginsassen des Mietwagens. Weder der Fahrer noch sein 25-jähriger Beifahrer konnten irgendwelche Angaben zum vermeintlichen Flucht-Fahrzeug machen. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Audi-Fahrer keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/ 991700 zu melden.