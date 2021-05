Polizei führt Großkontrollen wegen verbotener Demo durch - Rückstau auf der A656

Heidelberg. Aufgrund von Verkehrskontrollen der Polizei hat sich auf der A656/B37in Heidelberg ein Rückstau von mehreren Kilometern gebildet. Nach Angaben der Polizei werden mit einem Großaufgebot von Beamten Vorkontrollen auf den Anfahrtswegen durchgeführt, um zu prüfen, ob mögliche Demonstranten zu einer verbotenen Kundgebung anreisen. Auch die Ausweichstrecken sind überlastet.

#Update zu den #Verkehrskontrollen in #Heidelberg:



Derzeit kommt es aufgrund der Kontrollmaßnahmen zu #Stau auf der #A656, auf der Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung #Bismarckplatz und in der Speyerer Straße in Richtung Heidelberg. Zentrum. https://t.co/6WRA1qiY6m

— Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) May 22, 2021

Der Veranstalter, der am vergangenen Samstag in Mannheim eine Pro-Palästina-Demonstration organisierte, hatte für diesen Samstag auch in Heidelberg eine Versammlung unter dem Motto „Solidarität für Palästina“ angemeldet. Die Stadt Heidelberg hatte diese Versammlung am Freitagabend verboten.

