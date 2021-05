Polizei erteilt 106 Platzverweise in einer Nacht

Heidelberg. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei am Wochenende die Einhaltung der aktuellen Allgemeinverfügung in Heidelberg kontrolliert. Auch wenn es nicht so unruhig war wie am Pfingstwochenende, verzeichnete sie doch mehrere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen sowie unnötige Lärmbelästigungen durch sogenannte Auto-Poser. Allein in der Nacht von Freitag auf Samstag erteilte die Polizei 106 Platzverweise für das Stadtgebiet Heidelberg.

AdUnit urban-intext1

An Pfingsten war es zu Randale und Angriffen auf Polizeibeamte auf der Neckarwiese und in der Altstadt gekommen. Die Stadt hatte daraufhin ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese verhängt. Am frühen Freitagabend hielten sich dort rund 350 Personen auf, die Stimmung war der Polizei zufolge „ausgelassen und friedlich“. Die Besucher zeigten sich überwiegend verständnisvoll, als sie die Wiese um 21 Uhr verlassen mussten. Am Samstag hielten sich bis zu 3000 Menschen auf der Grünfläche auf. Erneut verließen sie ohne Widerstand die Wiese. Lediglich eine Gruppe aus 80 bis 100 teilweise angetrunkenen jungen Menschen habe nur unter Protest die Anordnung befolgt.

Um 22 Uhr mussten auch die Kneipen in der Altstadt schließen. Besonders am Samstag sei es um diese Zeit noch sehr voll gewesen, so die Polizei. Speziell geschulte Kommunikationsbeamte mussten das Gedränge entzerren. An manchen Stellen wie der Unteren Straße sei kaum noch ein Durchkommen gewesen. Erneut sorgten 80 bis 100 Personen, die sich aggressiv und konfrontativ verhielten, für Unruhe.

Schaufenster beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag versammelte sich gegen 0 Uhr eine größere Gruppe alkoholisierter Jugendlicher und junger Erwachsener auf dem Bismarckplatz. Der Polizei zufolge kam es zu mehreren Auseinandersetzungen und drei Körperverletzungen. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde zudem das Schaufenster eines Geschäfts beschädigt. Die Polizei konnte die Täter dingfest machen. Gegen 1 Uhr trat eine Gruppe in der Bergheimer Straße an fünf Autos die Spiegel ab oder zerkratzte den Lack.

AdUnit urban-intext2

„Die Erfahrungen der letzten beiden Einsatztage zeigt, dass der überwiegende Anteil der Bevölkerung einfach nur das schöne Wetter und die Corona-Lockerungen genießen möchte und sich an die Regeln hält“, teilte Siegfried Kollmar, der aktuelle Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, mit. „Es gibt jedoch eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich provozierend und aggressiv verhält und nicht davon zurückschreckt, auch Straftaten zu begehen“, so Kollmar.

Straße wegen „Posern“ gesperrt

Viel zu tun hatten die Beamtinnen und Beamten am Wochenende auch mit Autofahrern. In Absprache mit der Stadtverwaltung sperrte die Polizei am Freitagabend für rund eine Stunde lang die Uferstraße, weil dort viele hochmotorisierte Autos unterwegs waren.

AdUnit urban-intext3

Um 23.50 Uhr war im Bereich des Bismarckplatzes ein ganzer Korso aus rund 30 Protzer-Fahrzeugen unterwegs. Die Polizei kontrollierte alle Autofahrer und erteilte Platzverweise. In vier Fällen kam es zu Strafanzeigen wegen unnötiger Lärmbelästigung. Auch am Samstagabend war die Ermittlungsgruppe Poser in Heidelberg im Einsatz, auch in dieser Nacht wurde die Uferstraße von 22.30 bis 1 Uhr für den Verkehr gesperrt. fab

AdUnit urban-intext4