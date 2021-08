Polizei ermittelt nach Unfall auf B 3

Nußloch. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrer eines Unfallwagens identifizieren können. Der schwarze Audi A 4 ist am späten Montagabend auf der B 3 in Richtung Heidelberg rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr eine Böschung hinab und pralle gegen den Zaun eines Kleingartens. Dabei beschädigte das Auto zwei Verkehrszeichen und eine Richtungstafel. Als Zeugen die Unfallstelle aufsuchten, um zu helfen, war das Auto verlassen. Als die Polizei dort eintraf, hielten sich eine Frau und ein Mann am Auto auf. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,2 bei dem Mann. Die Frau hatte kein Alkohol im Blut. Der Schaden liegt bei rund 7000 Euro. Hinweise an Telefon 06222/570-90. vs

