Poliklinik hat eine neue Leitung

Heidelberg. Die Nachfolge an der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde der Heidelberger Uniklinik ist geklärt: Diana Wolff ist neue Ärztliche Direktorin, sie tritt die Nachfolge von Hans Jörg Staehle an. Schwerpunkte der 45-jährigen Zahnmedizinerin sind unter anderem die vorsorge-orientierte, minimalinvasive sowie personalisierte zahnmedizinische Versorgungen in allen Altersklassen. Außerdem widmet sie sich der Erforschung des oralen Mikrobioms – dem Bakterienhaushalt im Mund. Wichtig ist ihr auch die Etablierung virtueller Trainingsmethoden in der zahnmedizinischen Lehre.

Wolff hat die Leitung offiziell zum 1. August angetreten. Zuvor leitete sie knapp vier Jahre die Poliklinik für Zahnerhaltung am Universitätsklinikum Tübingen. Das bisherige Spektrum der Heidelberger Poliklinik in der Erforschung, Anwendung und Lehre moderner, minimalinvasiver Präventions- und Therapiekonzepte zum Gesunderhalt aller Strukturen der Mundhöhle will die 45-jährige Zahnmedizinerin weiterentwickeln und ausbauen.

Diana Wolff, die neue Ärztliche Direktorin der Zahn-Poliklinik. © Uniklinik Heidelberg

Neue Schwerpunkte werden die Digitalisierung im klinischen Bereich, 3D-Technik und virtuelle Trainingsmöglichkeiten in der Lehre und die von ihr als Forschungsbereich etablierte orale Mikrobiomforschung in Zusammenhang mit Allgemeinerkrankungen sein.

Für die Allgemeingesundheit

„Die Zahnerhaltungskunde deckt die Prävention und zahnerhaltende Therapie in allen Lebensphasen ab und ist in jedem Alter eng mit der Allgemeingesundheit verknüpft“, sagt Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums. Ein wichtiges Projekt, das Wolff gemeinsam mit den Ärztlichen Direktoren der Mund-, Zahn- und Kieferklinik vorantreiben werde, sei die Einführung der digitalen Patientenakte, die eine lückenlose Dokumentation von der Aufnahme über die Diagnostik und Behandlung bis zur Abrechnung gewährleiste. red

