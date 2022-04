Podium für Künstler aus der Ukraine

Das Theater und Orchester Heidelberg setzt sich weiter für Menschen in und aus der Ukraine ein. Nach der erfolgreichen Benefizmatinee, bei der rund 44 000 Euro gesammelt wurden, engagiert sich das Theater nun auch unmittelbar mit Arbeits- und Auftrittsmöglichkeiten für ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Im Rahmen der Heidelberger Schlossfestspiele soll ein solches Podium geschaffen werden. Daher hat das Theater den Spielplan der Heidelberger Schlossfestspiele (19. Juni bis 7. August 2022) zugunsten ukrainischer Künstlerinnen und Künstler angepasst. Um für sie Spieltermine auf dem „Sonnendeck“ – der zusätzlichen Bühne auf den Bäderterrassen – möglich zu machen, wird die dort geplante Sommerkomödie „Eine Sommernacht“ in den Dicken Turm verlegt. Das für diesen Ort geplante Tanztheater „Warten auf die Barbaren“ in der Choreographie von Iván Pérez reduziert dafür seine geplanten Termine. Das genaue Programm folgt. Karten gibt es unter theaterheidelberg.de oder telefonisch unter 06221/58 20 000. rcl

