Heidelberg. Kultur, Wissenschaftskommunikation und Bildungsarbeit: Das sind die drei Säulen, auf die das „Heidelberger Bündnis für Jüdisch-Muslimische Beziehungen“ setzt. Die bundesweit einmalige Initiative von Hochschule für Jüdische Studien (HfJS), Muslimischer Akademie Heidelberg (in Gründung), Pädagogischer Hochschule (PH) und weiteren Akteuren hat sich in einem digitalen Pressegespräch am Mittwoch vorgestellt.

„In Heidelberg wird schon länger eine jüdisch-muslimische Allianz gepflegt“, verweist Yasemin Soylu von der Muslimischen Akademie etwa auf die Jüdisch-Muslimischen Kulturtage, die 2017 aus den Jüdischen Kulturtagen (2015 und 2016) und den Muslimischen Kulturtagen (2016) gegründet wurden. Sichtbare Zeichen des vergangenen Jahres sind etwa Botschaften auf Stromkästen in der Bahnhofstraße, die die Künstlerin Tuffix gestaltet hat. Das neue Bündnis will weit mehr sein als eine Institution des Interreligiösen Dialogs. „Wir möchten uns ganz selbstverständlich positionieren und Verantwortung übernehmen“, ergänzt Soylu. „Aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Gleiche blicken“ soll Pluralität in der Gesellschaft fördern. Der Podcast „Mekka und Jerusalem“ vermittelt wissenschaftliche Einblicke in die jüdisch-muslimischen Beziehungen aus der Perspektive der Jüdischen Studien, der Israel-Studien und der Islamwissenschaft, erklärt Frederek Musall (HfJS).

Unterstützung für Lehrkräfte

Mit der PH werden ferner Bildungsbausteine erarbeitet, die Lehrkräfte an Grund- und weiterführenden Schulen helfen, jüdisch-muslimische Beziehungen besser vermitteln zu können, beschreibt Havva Engin, Leiterin des Zentrums für Migrationsforschung an der PH.

„Das Bündnis lädt uns alle dazu ein, die eigene Komfortzone zu verlassen, uns für andere gesellschaftliche Perspektiven zu öffnen und gemeinsam Verantwortung für unsere Demokratie zu übernehmen“, würdigt Oberbürgermeister Eckart Würzner die Initiative.