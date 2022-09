Platz zwei erobert

Heidelberg. Wie funktioniert eine 3-D-Brille? Nina Peters (13) und Laura Leann Laubscher (14), Schülerinnen des Hölderlin-Gymnasiums in Heidelberg, wissen das ganz genau – und können das zudem toll und unterhaltsam erklären. Die Achtklässlerinnen haben im Finale von „Jugend präsentiert“ in Berlin am Sonntag den zweiten Platz belegt. Insgesamt hatten sich 6000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Finale im Konzertsaal der Universität der Künste in der Hauptstadt wurde live via YouTube übertragen. 450 Schüler hatten sich zuvor für die Länderfinale qualifiziert und 125 Teilnehmerinnen standen am Samstag in der Vorrunde des Bundesfinales, das in der Lise-Meitner-Schule in Berlin stattfand. Das Wettbewerbsthema beim Bundesfinale 2022 lautete “Raum”. Eine Fachjury aus Rhetorikexpertinnen, Wissenschaftlern und „Jugend präsentiert“-Alumni entschied, wer auf das Siegertreppchen steigen durfte. Auch einen Publikumspreis gab es. Zweite Landessiegerin in Baden-Württemberg war Maja Spanke aus der zehnten Klasse des Hans-Thoma-Gymnasiums in Lörrach mit dem Thema „Radon – Auch in meinem Keller?“ geworden.

Projektträger des Wettbewerbs sind unter anderem die Klaus Tschira Stiftung und die Universität Tübingen. Nina Peters und Laura Laubscher waren das einzige Zweierteam in der Finalshow. Die beiden Jugendlichen stellten ihre Präsentation nicht nur versiert und locker vor, sondern hatten auch kleine Experimente vorbereitet, um noch anschaulicher zu erklären, wie die unterschiedlichen 3D-Brillentypen funktionieren. Überglücklich nahm das Duo schließlich den Preis entgegen, der unter anderem aus einer weiteren Reise nach Berlin besteht. Außerdem dürfen sie an weiteren Workshops und Trainings teilnehmen.