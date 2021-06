Plattenbörse unter freiem Himmel

Heidelberg. Nach fast einem Jahr Pause können Sammler und Musikliebhaber wieder auf die Suche nach Schnäppchen gehen: Die „2. Open-Air“ Plattenbörse findet am Samstag den 19. Juni, von 10 bis 16 Uhr in Heidelberg-Kirchheim am Bürgerzentrum statt. Die meist privaten Verkäufer und Besucher dürfen sich auf dem angrenzenden Sportplatz ausbreiten. Gut sortierte semiprofessionelle Händler, die Ihr Hobby mit dem Verkauf von Schallplatten finanzieren und Kleinstanbieter, die höchstens ein oder zwei Kisten mitbringen, werden Schallplatten, CDs, Schallplattenspieler und einiges mehr auspacken. Als Eintrittspreis werden drei Euro verlangt. Für Verpflegung sorgt der Veranstalter. miro

