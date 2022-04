Planungen für Radschnellweg Heidelberg-Mannheim verzögern sich

Rhein-Neckar. Über 150 Hinweise und viele Kommentare zu den Themen Beleuchtung, Begrünung, Sicherheit und Anschlüsse in das weitere Radverkehrsnetz sind auf der Online-Karte zur Ausgestaltung des Radschnellwegs Heidelberg-Mannheim eingegangen – diese wurden in den letzten Monaten von den Projektverantwortlichen des Regierungspräsidiums Karlsruhe gesichtet, überprüft und kommentiert. Wie das Regierungspräsidium am Donnerstag mitteilte, ist die detaillierte Auswertung ab sofort auf der Projektwebseite einsehbar.

Aktuell finden Gespräche zu Detailplanungen innerhalb der Städte Mannheim und Heidelberg statt. Hierbei geht es unter anderem um Abstimmungen zu den Baustelleneinrichtungsflächen und zu Baugrunduntersuchungen. Da die Abstimmungsgespräche auch wegen der Pandemie zeitintensiver seien als ursprünglich geplant, verzögere sich die Fertigstellung der Entwurfsplanung voraussichtlich bis Anfang 2023, hieß es aus Karlsruhe. Danach folge das Planfeststellungsverfahren, anschließend erteile die Behörde die Baugenehmigung.

Die Trasse für den Radschnellweg Heidelberg-Mannheim steht seit Sommer 2020 fest. Ein Zwischenstand wurde in einer digitalen Informationsveranstaltung im Juni 2021 vorgestellt. Zudem wurden bei einer Fahrradtour im Oktober 2021 Informationen zu ortsspezifischen Planungen erläutert.