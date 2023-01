Pkw kollidiert mit Verkehrsschild und flüchtet in Heidelberg

Heidelberg. In Heidelberg ist am Donnerstagabend ein Pkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 19.00 Uhr, dass ein BMW-Fahrer im Stückerweg ein Verkehrsschild überfahren habe und daraufhin weitergefahren sei. Der Unbekannte soll beim Abbiegen von der Speyrer Straße in den Stückerweg über die Verkehrsinsel und das Verkehrsschild gefahren sein. Anschließend ist der Unfallverursacher in Richtung Eppelheim geflüchtet.

Laut Polizei, konnte an der Unfallstelle das überfahrene Verkehrsschild und Teile des Pkw aufgefunden werden, die jedoch auf einen Audi hinweisen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 174 4111.