Heidelberg-Bergheim. Eine Straßenbahn und ein Pkw sind am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Bergheimer Straße in Heidelberg miteinander kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Wagen seitlich erfasst, teilte die Polizei mit. Zum Unfallhergang sowie über mögliche verletzte Personen ist bislang noch nichts bekannt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte sind vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Nachmittag teilte die Polizei neue Erkenntnisse mit: Ein Pkw-Fahrer ist auf Höhe der Einbündung Thibautstraße links abgebogen, fuhr über den Gleisbereich und übersah die hierbei die Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Autofahrer und dessen Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn leicht verletzt. Durch den Aufprall löste das elektronische Notrufsystem im BMW aus und verständigte so automatisch die Einsatzkräfte. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Beifahrerin des BMW-Fahrers in eine naheliegende Klinik. Diese konnte sie aber bereits wenig später wieder selbstständig verlassen. Der Unfallverursacher suchte wiederum selbstständig einen Arzt auf. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt bis etwa 9.25 Uhr für den Schienenverkehr gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.