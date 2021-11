Heidelberg-Bergheim. Eine Straßenbahn und ein Pkw sind am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Bergheimer Straße in Heidelberg miteinander kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Wagen seitlich erfasst, teilte die Polizei mit. Zum Unfallhergang sowie über mögliche verletzte Personen ist bislang noch nichts bekannt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte sind vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

