Pkw im Vollbrand in Heidelberg

Heidelberg. Ein Pkw ist in der Nacht zum Mittwoch im Wieblinger Weg in Heidelberg in Vollbrand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Eigentümer selbst den Brand gegen 0.40 Uhr und verständigte sofort die Polizei. Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehrleute, brannte der Pkw vollständig aus. Es entstand Totalschaden. Auch ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Warum der Pkw in Brand geriet ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.