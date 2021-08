PKW fährt auf geparktes Fahrzeug und schiebt weitere Fahrzeuge aufeinander

Heidelberg. Ein Autofahrer hat gegen 1 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und infolgedessen drei parkende Autos aufeinander geschoben. Nach Angaben der Polizei, kollidierte der 18-jährige Fahrer nach seinem Kontrollverlust in der Friedrich-Ebert-Anlage mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen, welcher wiederum auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Das Fahrzeug des 18-Jährigen sowie ein weiteres mussten abgeschleppt werden. Unfallursache war vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit des Fahrers sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 50.000 Euro. Ihn nun erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

