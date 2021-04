Pkw erfasst Rollifahrerin

Heidelberg/Wiesloch. Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am späten Montagabend in der Schwarzwaldstraße in Heidelberg gewesen sein. Eine Rollstuhlfahrerin wurde dabei verletzt. Nach Mitteilung der Polizei kollidierte ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer um 21.30 Uhr mit einer 39-Jährigen, die mit ihrem elektronischen Rollstuhl einen Fußgängerweg überquerte.

Durch den Zusammenstoß fiel der Rollstuhl zur Seite, wobei die Frau an Kopf und Schulter verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen gegen den Autofahrer aufgenommen.

In Wiesloch-Baiertal ist eine 36-Jährige bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist sie am Montagmorgen an der Einmündung L 547/Maisbacher Straße beim Linksabbiegen mit ihrem Pkw von einem hinter ihr herannahenden Wagen erfasst worden. Der 26-Jährige steuerte einen Kleintransporter. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus nach Sinsheim. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 13 000 Euro. miro