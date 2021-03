Heidelberg. Der Fahrer eines Pizza-Lieferservices ist in der Nacht zum Sonntag im Heidelberger Stadtteil Kirchheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam kurz nach Mitternacht mit seinem Opel Corsa in der Pleikartsförster Straße aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte frontal in einen vor einem Haus geparkten Mercedes.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Benz ein paar Meter nach vorne. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass Totalschaden entstand. Ein großes Trümmerfeld entstand in der Pleikartsförster Straße, in der Tempo 30 gilt. Der Pizzakurier wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. pr