Piks ohne Termin

Rhein-Neckar. „Vorbeikommen – drankommen!“ Unter diesem Motto sind die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises (MIT) mehrmals wöchentlichen an bestimmten Orten, Einrichtungen und Plätzen im Landkreis unterwegs, um die Bevölkerung zu impfen. „Wir wollen die Impfung zu den Menschen bringen und unkompliziert ein Impfangebot unterbreiten“, unterstreicht Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises: „Wir freuen uns, dass das wohnortnahe Impfangebot so gut angenommen wird. Gleichwohl lag der Anteil der voll immunisierten Personen im Rhein-Neckar-Kreis in der vergangenen Woche noch unter 60 Prozent.“

Am Freitag, 20. August, gibt es eine Impfaktion von 15.30 bis 20 Uhr in Ladenburg (Beat and Eat Festival, Carl-Benz-Garage, Am Neckardamm 14 ), am Samstag, 21. August, in Dielheim-Horrenberg („Norma“), am Sonntag, 22. August organisiert das Team eine Impfaktion in Sinsheim (PreZero Arena). Am Freitag, 27. August, bekommt man Impfungen in Walldorf (Luxor-Filmpalast). Alle Termine und Uhrzeiten findet man im Internet unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen. miro