Photovoltaik auf dem Dach der Rottehalle der Stadtwerke

Heidelberg. Es ist die größte Anlage, die bisher auf dem Dach eines Gebäudes in Heidelberg installiert worden ist: Auf dem Dach der Rottehalle des städtischen Kompostwerks Wieblingen ist nun eine große Photovoltaikanlage in Betrieb. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (v.l.), Rolf Friedel, Leiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, und Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg, stellten die neue Photovoltaik-Anlage jetzt vor. Zusammen mit der auf dem Betriebsgelände bereits vorhandenen Anlage deckt die neue sogenannte „Auf-Dach-Anlage“ den Energiebedarf der gesamten Kompostanlage zu 30 Prozent ab. Es ist die siebte Photovoltaikanlage der Stadtwerke. „Photovoltaik wird zwar weltweit schon zur Stromgewinnung eingesetzt – aber leider noch viel zu wenig“, sagte Schmidt-Lamontain. „Mit ihrem Klimaschutzaktionsplan setzt die Stadt Heidelberg hier einen Schwerpunkt und investiert in Photovoltaik.“ miro

