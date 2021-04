Philips Spuren in der Region

Heidelberg. Wenn Prinz Philip am Samstag beigesetzt wird, dann erinnert man sich auch an verschiedenen Orten der Region an den Gemahl der Queen: 1979 besucht er Heidelberg, im Neckartal weilt er mehrmals zur Jagd, und ins Hessische hat er familiäre Bindungen.

Beginnen wir mit Heidelberg. Hier ist sein Besuch für Dienstag, den 13. März 1979 vermerkt. Der damals 57-Jährige ist dabei Gast des Deutschen Sportbundes, dessen Präsident Willi Weyer ihn begrüßt. Als Präsident der Internationalen Reiterlichen Vereinigung besucht Philip das Institut für Sportwissenschaft und das Bundesleistungszentrum im Neuenheimer Feld sowie die Orthopädie in Schlierbach.

Begegnung mit Beate Weber

Die auf den ersten Blick seltsame Kombination dieser beiden Orte des Besuches erklärt sich aus dem offiziellen Thema, unter dem eine solche Visite ja stets zu stehen hat: Hier sind es die Förderung von Spitzensportlern und die Behandlung von Sportunfällen. Der Prinz zeigt sich beeindruckt von dem, was er sieht: In Deutschland, so referiert die Presse seine Eindrücke, sei der Spitzensport effektiver organisiert als in seinem Heimatland Großbritannien.

Das Foto jener Visite im Sportinstitut, das im Heidelberger Stadtarchiv verwahrt wird, zeigt neben dem Institutsleiter, Professor Hermann Rieder, und der Dozentin Siggi Adam mit dem Prinzen auch Beate Weber. Noch ist die 35 Jahre junge Sozialdemokratin weit davon entfernt, die bekannte Oberbürgermeisterin ihrer Heimatstadt zu sein.

Essen im „Europäischen Hof“

Noch ist sie erst Mitglied des Gemeinderates, steht damals aber bereits im Wahlkampf für Höheres: Sie kandidiert als Abgeordnete der Region für das Europäische Parlament, dessen erstmalige Direktwahl im Juni des Jahres ansteht. Und da macht es sich natürlich gut, internationales Standing zu zeigen, erst recht mit einem Repräsentanten eines europäischen Königshauses. Sie ist es auch, die im Namen der Stadt das Gastgeschenk überreicht: ein Skizzenbuch von Heidelberg.

Getafelt wird bei diesem Besuch am Mittag standesgemäß: im „Europäischen Hof“, der gerade umfangreiche Um- und Erweiterungsbauten hinter sich hat. Was auf der Speisekarte steht, ist nicht überliefert. Doch man darf sicher sein, dass der Prinz in dem 5-Sterne-Haus gewohnten Standard genießen kann.

Die Region kennt Philipp ebenfalls, und dies seit langem. Bereits ab Ende der 1950er Jahre weilt er regelmäßig im Neckartal. Auf Schloss Zwingenberg aus dem 13. Jahrhundert ist er zur jährlichen Wildschweinjagd zu Gast. Die Anreise erfolgt, standesgemäß, in einem Flieger der Royal Air Force. Auf dem Flugplatz von Ettlingen empfängt ihn seine Schwester Theodora, Gemahlin des Markgrafen Berthold von Baden, und geleitet ihn zur Jagdgesellschaft nahe Mosbach.

Polizei „in Uniform und Zivil“, wie die Ortspresse überliefert, riegelt das 900 Hektar große Jagdrevier unweit des Katzenbuckels weiträumig ab. Denn der halbe deutsche Adel ist vor Ort versammelt. 21 Schwarzkittel überleben dieses Stelldichein 1958 nicht, 1960 sind es schon 34. Und natürlich fügt es sich stets, dass der Prinzgemahl aus London mit fünf Abschüssen als Schützenkönig gefeiert werden darf.

„Mannheim – big industrial City!“

Als die Rolle als Ehemann der Queen ihm dafür immer weniger Zeit lässt, verzichtet Philip auf die geliebten Jagdausflüge im Neckartal. Dafür jagt der treffsichere Prinz auf seinen Auslandsreisen rund um die Welt, erlegt etwa 1960 in Indien sogar einen zwei Meter langen Tiger; die Passion für die (Großwild-)Jagd ist wohl die weniger sympathische Seite seiner Persönlichkeit.

Zurück zur Region. In deren größte Stadt, Mannheim, kommt der Prinz nie. Dennoch ist sie ihm ein Begriff, wie eine Szene vom Deutschland-Besuch der Queen im Mai 1965 beweist. Beim Empfang der Landesregierung im Stuttgarter Schloss stellt Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger dem royalen Paar Mannheims Oberbürgermeister Hans Reschke und Bürgermeister Walter Krause vor, der auch Mitglied des Landtages ist. „Sie gehen also zwei Tätigkeiten nach?“, fragt der Prinz interessiert: „Von welcher Stadt?“ „Von Mannheim“, antwortet Krause und Philipp wiederum auf Englisch: „Oh, yes, a big industrial City!“ (eine große Industriestadt).

In den hessischen Ausläufer der Metropolregion unterhält Philip sogar enge familiäre Beziehungen. So ist der Prinz ja der Sohn von Prinzessin Alice von Battenberg, einer Tochter der Prinzessin Viktoria von Hessen, der ältesten Schwester von Ernst Ludwig, des letzten Großherzogs von Hessen-Darmstadt.

Trotz all dieser engen Beziehungen ihres Gemahls kommt die Queen bei ihren fünf Deutschland-Besuchen (1965, 1978, 1992, 2004 und 2015) nie bis in die Metropolregion, auch nicht nach Heidelberg. Doch dafür haben die Heidelberger bekanntermaßen aber ja eine „eigene“ Königin: Silvia von Schweden.