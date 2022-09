Phantombild erstellt

Heidelberg. Auf der Toilette eines Lokals in der Altstadt ist ein 35-Jähriger von drei bislang noch unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr. Den Angaben zufolge wurde der Mann von den Verdächtigen angesprochen und in einen Streit verwickelt. In der Folge wurde der 35-Jährige zu Boden geschlagen und getreten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Nach der Tat sollen die drei Verdächtigen das Restaurant grölend verlassen haben. Ein Phantombild des vermeintlichen Haupttäters kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-gefaehrliche-koerperverletzung-2/. Hinweise an Telefon 0621/174-44 44. dir/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1