Pfingstgottesdienst aus Christuskirche

Heidelberg. Live aus der Christuskirche Heidelberg wird am Pfingstsonntag um 10 Uhr der evangelische Pfingstgottesdienst in der ARD übertragen. Der Fernsehgottesdienst stehe unter dem Motto „Aufbrechen?!“, heißt es auf der Homepage der ARD und in einer Mitteilung der badischen evangelischen Landeskirche.

AdUnit urban-intext1

Am Gottesdienst wirken den Angaben zufolge neben Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez die Kirchenmusiker Gerhard Luchterhandt und Christoph Bornheimer sowie eine Band um Tine Wiechmann und Christoph Georgii mit. Außerdem singen Studenten der Hochschule für Kirchenmusik unter der Leitung von Michiya Azumi solistisch und als Chor.